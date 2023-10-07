الصحة تكشف خريطة أقسام علاج الحروق بالمجان بالمستشفيات

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة أنه تم تجهيز أحد أكبر مراكز علاج الحروق بمستشفي القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والتي يتكون من ثلاث أدوار بعد عرض الخطة التنفيذية لإستكمال الأعمال اللازمة لتشغيل المبني .

وقال : تم تدريب الفرق الطبية التي تعمل في أقسام الحروق علي أفضل طرق العلاج وأهمية الدعم النفسي للمرضي وذلك بعقد دورات تدريبية بمشاركة أساتذة أقسام الحروق والتجميل بجامعات الإسكندرية - أسيوط - الأزهر - المنيا - قناة السويس - عين شمس - المنصورة - المنوفية ) السموم .

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أن المستشفيات المدرج بها أقسام الحروق على مستوى المحافظات هي (المنيرة العام- شبرا العام- السلام التخصصي – الشيخ زايد آل نهيان – أحمد ماهر التعليمي – المطرية التعليمي – الحوامدية العام – إمبابة العام – أم المصريين العام – أبوقير المركزي – رأس التين العام – الجمهورية العام – حوش عيسى المركزي – رشيد المركزي – إيتاي البارود المركزي – كفر الدوار العام – منوف العام – اشمون العام – مطروح العام – زفته العام – كفر الزيات العام – كفر الشيخ العام – العبور للتأمين الصحي – فاقوس المركزي – بلبيس المركزي – أبو حماد المركزي – ههيا المركزي – السنبلاوين العام – ميت غمرالمركزي – المنزلة المركزي – المنصورة الجديدة – كفر سعد المركزي – دمياط التخصصي – المجمع الطبي بالإسماعلية – السويس العام – الفيوم العام – بني سويف التخصصي – مغاغة المركزي – المنيا العام – ملوي التخصصي – أسيوط العام – الإيمان العام – ديروط العام – القوصية المركزي – أبوتيج النموذجي – الغردقة العام – سوهاج العام – اخميم المركزي – قنا العام – الأقصر الدولي).