الصحة الفلسطينية: 161 شهيدا و931 جريحا جراء القصف الإسرائيلى على غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد 161 شخصا وإصابة 931 أخرين جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة.
فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مقتل أكثر من 42 إسرائيليا ما بين مستوطنا وجنديا فى جيش الاحتلال وتسجيل أكثر من 750 جريحا آخرين.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق 5 آلاف صاروخ دفعة واحدة خلال 20 دقيقة، مؤكدة ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين هذا العام بسبب جرائم الاحتلال.
وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال: "نعمل على استهداف مقرات تابعة لحركة حماس في قطاع غزة تحت اسم "السيوف الحديدية"".
كما قرر الجيش الإسرائيلي تجنيد جيوش الاحتياط بشكل كامل.
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