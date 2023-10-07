اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 04:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة الفلسطينية: 161 شهيدا و931 جريحا جراء القصف الإسرائيلى على غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:20 م
الصحة الفلسطينية: 161 شهيدا و931 جريحا جراء القصف الإسرائيلى على غزة شهداء غزه
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد 161 شخصا وإصابة 931 أخرين جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مقتل أكثر من 42 إسرائيليا ما بين مستوطنا وجنديا فى جيش الاحتلال وتسجيل أكثر من 750 جريحا آخرين.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق 5 آلاف صاروخ دفعة واحدة خلال 20 دقيقة، مؤكدة ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين هذا العام بسبب جرائم الاحتلال.
 
وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال: "نعمل على استهداف مقرات تابعة لحركة حماس في قطاع غزة تحت اسم "السيوف الحديدية"".
 
كما قرر الجيش الإسرائيلي تجنيد جيوش الاحتياط بشكل كامل.

 


طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

كتائب القسام

محمد الضيف

صواريخ غزة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

غزة الآن

خسائر إسرائيل

قطاع غزة

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حرب

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد شهداء فلسطين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة