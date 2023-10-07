الصحة الفلسطينية: 161 شهيدا و931 جريحا جراء القصف الإسرائيلى على غزة

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أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد 161 شخصا وإصابة 931 أخرين جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مقتل أكثر من 42 إسرائيليا ما بين مستوطنا وجنديا فى جيش الاحتلال وتسجيل أكثر من 750 جريحا آخرين.