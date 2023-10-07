الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على غزة لـ198 شخصا و1610 جرحى

كتب أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

بدورها، اتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بشنّ مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة في البنية التحتية.

فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، عن مقتل 42 إسرائيليا وإصابة أكثر من 750 آخرين بينهم حالات حرجة، ونشر الإعلام الإسرائيلي صورا ت برز أسر الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنين وجنود الاحتلال من غلاف غزة خلال علمية طوفان الأقصى.

فيما أكد الإعلام الإسرائيلي سيطرة الفصائل الفلسطينية على عدد من المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في حوالي 14 منطقة داخل مستوطنات جنوب غزة بعد اقتحام مئات المقاومين الفلسطينيين للسياج الحدودي.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التى أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عشرات الغارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الحدودية شرق غزة ومنها جباليا وبيت لاهيا، واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي عدد من المستشفيات في غزة.

من جانبها، أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد 161 شخصا وإصابة نحو ألف جريح فلسطيني جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة.

أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته جنوب غزة تحت اسم "طوفان الأقصى"، وذلك بإطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخا على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية خلال 20 دقيقة، مؤكدة ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين هذا العام بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تل أبيب تعيش لحظات حرجة في ظل الهجوم الفلسطيني، وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليقا على الأحداث الجارية من إطلاق صواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية على الأراضي المحتلة: "نحن في حالة حرب وسننتصر فيها وأطلب من مواطني إسرائيل الانصياع لأوامر الجيش وقوات الأمن".

وأكد "نتنياهو" في تصريحات مقتضبة في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" أن القوات الإسرائيلية تحاول تطهير غلاف غزة، مضيفا: "نحن في حرب واسعة ونحتاج إلى الصبر"، لافتا إلى أن تل أبيب ستعزز أمن الحدود لردع الأخرين عن ارتكاب خطأ الانضمام إلى هذه الحرب.

من جانبه، ترأس الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، السبت، اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، ووجه أبو مازن بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة ارهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، موجهاً بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.