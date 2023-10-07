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السعودية تدعو للوقف الفورى للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:49 م
السعودية تدعو للوقف الفورى للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وزير الخارجية السعودى
إيمان حنا

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قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك، وفق واس.

وأضافت، تدعو المملكة إلى الوقف الفوري للتصعيد بين بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس.
 
وأضافت، تذكّر المملكة بتحذيراتها المتكرّرة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدّساته.
 
وتابعت: تجدّد المملكة دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة.

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