السجن المشدد لسائق بشرم الشيخ وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره بالمخدرات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد حسن منيع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدي عبد العزيز، وأيمن صلاح غباشي، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، سائق تاكسي بشرم الشيخ، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف حنيه، لإتجاره في المواد المخدرات بكافة أنواعها.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 يونيو الماضي عندما وردت معلومات إلى المقدم محمد عبدالسلام، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة السويس وسيناء، تفيد بقيام المتهم نادي حافظ الإمام 46 سنة مقيم الرويسات، بالإتجار في المواد المخدرة بكافة أنواعها، مستغلا عملة كسائق تاكسي.

وتبين من التحريات أن السائق يقوم بترويج المواد المخدرة على عملائه من المتعاطين والمدمنين لتلك المواد المخدرة، أمام القرى السياحية والفنادق والشوارع العامة، مستخدما في ذلك السيارة رقم 5231 تاكسي أجرة شرم الشيخ، بقصد التمويه والهروب من أعين رجال المباحث.

وتم التأكد من صحة المعلومات وصدور إذن النيابة العامة، لضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة.

وتم عمل كمين للمتهم، وتم ضبطه وبحوزته 2 فرش حشيش، وعلبة سجائر مملوءة بلفافات بها مسحوق أبيض يشبه الكوكاين، ومبلغ 1200 جنيه، و5 دولارات و10 يورو، و20 دينارا أردنيًا، وسلاح أبيض كتر.

وبمواحهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة الحشيش.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4392 لسنة 2023، وبعرض المتهم على النيابة، قرر محمود عطا الله، وكيل النائب العام بشرم الشيخ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي للتأكد من المسحوق الأبيض أنه لمادة الكوكاكين.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما، وإحالة القضية إلى المستشار عمر شاهين المحامي العام لجنوب سيناء، الذي أحال القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 613لسنة 2023 كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم بمحكمة جنايات جنوب سيناء أصدرت حكمها المتقدم.