اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس وزراء العراق بشأن تطورات أوضاع المنطقة

السبت، 07 أكتوبر 2023 07:48 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس وزراء العراق بشأن تطورات أوضاع المنطقة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة، إلى جانب سبل دفع وتعزيز أطر العمل العربي الجماعي. 
 
كما تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية كافة، خاصةً عن طريق تعزيز الآليات القائمة ومنها التعاون الثلاثي مع الأردن، وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

السيسي

الرئيس السيسي

العراق

رئيس وزراء العراق

الاوضاع في المنطقة

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