الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (الإسماعيلية - الشرقية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- سيارة) وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام- سيارة).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظتى "الشرقية وأسيوط").. بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام) وضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحماد) بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,090,000) جنيه تقريباً.