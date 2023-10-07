اليوم السابع
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الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء على الكلية العسكرية فى حمص

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:49 ص
الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء على الكلية العسكرية فى حمص وزير خارجية لبنان
إيمان حنا

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، في بيان لها، "الاعتداء الإرهابي بالمسيرات المحملة بالذخائر المتفجرة على حفل تخريج ضباط الكلية العسكرية في حمص، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من مدنيين وعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى، من بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدنيين المدعوين، ومن بينهم نساء وأطفال".

وتقدمت الوزارة من "السوريين، حكومة وشعبا، بخالص العزاء وصادق المواساة على المصاب الأليم"، متمنية "الشفاء العجل للجرحى والمصابين".

وأكدت "بشكل خاص أن قتل المدنيين يشكل عملا إرهابيا مرفوضا".


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