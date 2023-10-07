اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 11:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية اللبنانية تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للعودة إلى خيار السلام

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:09 م
الخارجية اللبنانية تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للعودة إلى خيار السلام غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن الحل للتطورات الراهنة بين اسرائيل وفلسطين يتمثل في تحمل المجتمع الدولي، مسئولياته في الضغط على إسرائيل لإلزامها بالعودة الى خيار السلام بمرجعياته المعروفة، خصوصا مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت عام 2022، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

وأكدت الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم /السبت/ - أنها تتابع باهتمام بالغ التطوّرات الميدانية الدائرة على أرض فلسطين، معتبرة أنها تأتي كنتيجة مباشرة لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإمعانها اليومي في الاعتداء على المقدّسات الاسلامية والمسيحية، وفي سياسة التوسّع الاستيطاني وقضم الأراضي وحرمان الشعب الفلسطيني الصامد من أدنى حقوقه.


وحذرت الوزارة من أن عدم إيجاد حل عادل ودائم وشامل يقوم على إنهاء احتلال الأراضي العربية وحل القضية الفلسطينية؛ يهدد السلم والأمن الدوليين.

 

 


طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

كتائب القسام

محمد الضيف

صواريخ غزة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

غزة الآن

خسائر إسرائيل

صواريخ غزة

قطاع غزة

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حرب

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد شهداء فلسطين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية



الموضوعات المتعلقة

"القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدا من "الصحفيين العرب" ونقابة الصحفيين المصرية لتبادل الخبرات والتدريب.. الوفد يتابع تطورات الأحداث فى غزة على شاشة القناة.. وأحمد الطاهري: شاشتنا موجودة بقوة فى ساحة الإعلام العربي

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:00 م

غزة تغرق فى ظلام دامس بعد تعطيل الاحتلال الإسرائيلى خطوط الكهرباء الرئيسية

السبت، 07 أكتوبر 2023 09:47 م

الصحة الفلسطينية: 232 شهيدا و1700 مصاب جراء العدوان الإسرائيلى على غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 09:25 م

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يستعد لعملية برية فى قطاع غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 08:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة