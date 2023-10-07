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الجيش الإسرائيلى: إطلاق حوالى 2200 صاروخ من غزة على تل أبيب

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:36 ص
الجيش الإسرائيلى: إطلاق حوالى 2200 صاروخ من غزة على تل أبيب الجيش الإسرائيلي
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق حوالي 2200 صاروخ من غزة على إسرائيل، متابعا: "المسلحون تسللوا لإسرائيل عن طريق البر والبحر والجو وسيتم تعبئة عشرات الآلاف من أفراد الاحتياط"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وحذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.

كما دعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

 


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