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الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية.. أبرزها إنشاء ميدالية تذكارية لسلاح الحرب الإلكترونية

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:22 م
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية.. أبرزها إنشاء ميدالية تذكارية لسلاح الحرب الإلكترونية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، ثلاثة قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث نشرت القرار رقم 240 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29\9\2022.
 
والقرار رقم 405 لسنة 2023، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لسلاح الحرب الإلكترونية.  
 
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 418 لسنة 2023 بأعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري فرع القاهرة لمدة أربع سنوات.

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الجريدة الرسمية

تغير المناخ

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