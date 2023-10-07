اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإكوادور: مقتل المتهمين بمحاولة قتل المرشح الرئاسي في سجن غواياكيل

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:12 ص
الإكوادور: مقتل المتهمين بمحاولة قتل المرشح الرئاسي في سجن غواياكيل المرشح الرئاسي فرناندو
أ ش أ

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أكدت سلطات الإكوادور، مقتل 6 سجناء كولومبيين متهمين باغتيال المرشح الرئاسي الوسطي فرناندو فيلافيسينسيو في أغسطس الماضي.

وقالت السلطات، في بيان أوردته قناة "فرانس 24 "، اليوم /السبت/ - إن السجناء قتلوا خلال الاضطرابات التي شهدها سجن في غواياكيل في جنوب غرب البلاد .

ومن جانبه .. أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، الذي كان يقوم برحلة خاصة إلى نيويورك وكان من المتوقع أن يصل إلى كوريا الجنوبية السبت في زيارة رسمية، على موقع "إكس" أنه سيعود على الفور إلى الإكوادور، حيث دعا إلى اجتماع لكبار المسؤولين الأمنيين.

 


الإكوادور

سجن غواياكيل

غواياكيل

اخبار الاكوادور

المرشح الرئاسي فرناندو



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