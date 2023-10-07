اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 05:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فورى للعنف فى قطاع غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:28 م
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فورى للعنف فى قطاع غزة غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وقف فورى لأعمال العنف فى قطاع غزة، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية هجومًا صاروخيًا على إسرائيل.

وقال المفوّض السامي، فولكر تورك - فى بيان أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية - إنه كان مصدوما جراء التقارير التى أفادت بإطلاق مئات الصواريخ تجاه إسرائيل اليوم /السبت/ وأخذ مدنيين إسرائيليين رهائن.

كما دعا تورك جميع الأطراف والدول فى المنطقة إلى تهدئة الأوضاع لتجنب المزيد من إراقة الدماء.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة قد أطلقت - فى وقت سابق اليوم - رشقات صاروخية مكثفة صوب مستوطنات الغلاف المحيطة بالقطاع والمدن من جنوب إسرائيل وحتى "تل أبيب".

ونفذت المقاومة، حسب مصادر فلسطينية فى القطاع، عمليات تسلل بحرية وبرية، واقتحم العشرات من المقاومين مستوطنات الغلاف وسيطروا على مناطق فيها، وسط اشتباكات مسلحة مكثفة، ما أسفر عن ذلك وقوع عدد من القتلى والمصابين فى صفوف الإسرائيليين، حسبما ذكر الإعلام الإسرائيلي.


طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

كتائب القسام

محمد الضيف

صواريخ غزة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن



الموضوعات المتعلقة

الأردن يشدد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:03 م

خارجية روسيا عن أحداث غزة: الحل دبلوماسى فقط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:54 م

غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.. 40 قتيلا إسرائيليا وإصابة أكثر من 750 آخرين.. الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد 161 شخصا وإصابة نحو ألف آخرين.. رئيس الوزراء الإسرائيلى: نحن فى حرب واسعة ونحتاج إلى الصبر

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:44 م

الصحة الفلسطينية: 161 شهيدا و931 جريحا جراء القصف الإسرائيلى على غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة