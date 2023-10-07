افتتاح 4 مدارس وتوسعة المستشفى العام بالشيخ زويد فى إطار احتفالات شمال سيناء بنصر أكتوبر

شمال سيناء ـ محمد حسين

تتواصل غدا الأحد بشمال سيناء الاحتفالات بذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بافتتاح مشروعات خدمية جديدة داخل بنطاق مركز الشيخ زويد.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم افتتاح مدرسة أبو فرج ومدرسة الخروبة ، مدرسة الشلاق، ومدرسة نجع شبانة، وتفقد منشآت توسعات مستشفى الشيخ زويد وافتتاح قسم الأشعة المقطعية، افتتاح مخبز للخبز المدعم.

أضاف محافظ شمال سيناء، أن الاحتفالات ستنتقل بعد غد الإثنين لمناطق وسط سيناء بافتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الحسنة، ثم الانتقال لمدينة نخل وافتتاح الموقف الجديد، وتسليم عقود 15 منزل بقرية النثيلة، وتسليم عقود 15 منزل بنخل، ومبنى لأحد البنوك، ومبنى البريد.

وكانت الاحتفالات بدأت الجمعة بافتتاح وأداء صلاة الجمعة فى مسجد السبيل غرب مدينة العريش، ومخبز للخبز المدعم بمنطقة السبيل خدمة لأهالي المنطقة، وافتتاح 10 عمارات سكنية بحى المساعيد غرب العريش، و4 عمارات سكنية بحى ضاحية السلام ، و6 عمارات سكنية بحى الريسة شرق مدينة العريش، وتواصلت السبت بمدينة بئر العبد افتتاح إسكان التلول، ومدرسة التربية الخاصة الفكرية ، ودار مناسبات قرية النجاح، وموقف سيارات قرية 30 يونيو، ووحدة صحية قرية قاطية.