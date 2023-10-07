افتتاح مدرسة فكرية ومنشآت خدمية ببئر العبد فى احتفالات شمال سيناء بأكتوبر

تتواصل اليوم السبت بشمال سيناء الاحتفالات بذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بافتتاح مشروعات خدمية جديدة داخل بنطاق مركز بئر العبد.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه سيتم افتتاح إسكان التلول، ومدرسة التربية الخاصة الفكرية، ودار مناسبات قرية النجاح، وموقف سيارات قرية 30 يونيو، وحدة صحية قرية قاطية.

وتستأنف الاحتفالات غدا الأحد بمركز الشيخ زويد، بافتتاح مدرسة أبو فرج و مدرسة الخروبة، مدرسة الشلاق، ومدرسة نجع شبانة، وتفقد منشآت توسعات مستشفى الشيخ زويد وافتتاح قسم الأشعة المقطعية، افتتاح مخبز للخبز المدعم.

وتنتقل الاحتفالات يوم الإثنين لمناطق وسط سيناء بافتتاح المركز التكنولوجى بمدينة الحسنة، ثم الانتقال لمدينة نخل وافتتاح الموقف الجديد، وتسليم عقود 15 منزل بقرية النثيلة، وتسليم عقود 15 منزل بنخل، و مبنى لأحد البنوك، ومبنى البريد.

وكانت الاحتفالات بدأت أمس بافتتاح واداء صلاة الجمعة فى مسجد السبيل غرب مدينة العريش، و مخبز للخبز المدعم بمنطقة السبيل خدمة لأهالى المنطقة، وافتتاح 10 عمارات سكنية بحى المساعيد غرب العريش، و4 عمارات سكنية بحى ضاحية السلام ، و6 عمارات سكنية بحى الريسة شرق مدينة العريش.