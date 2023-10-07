افتتاح فرع كهرباء قليوب "جنوب الدلتا للكهرباء" فى ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت 7 أكتوبر، فرعى طوخ وقليوب التابعين لشركة جنوب الدلتا.

وتم الافتتاح بحضور لفيف من قيادات الشركة القابضة وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، من بينهم المهندس مصطفى عبد الرحمن رئيس قطاعات التشغيل والتحكم، والمهندسة هدى ساتى رئيس قطاعات الشؤن الفنية، والمهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، والمهندس أمجد صابر مدير عام هندسات قليوب، ووالمهندسة نسمة عيسى مدير إدارة كهرباء مدينة قليوب.

جاء الافتتاح في إطار إنجازات التطوير وتحسين الخدمة، للمواطنين وفى ذكري انتصارات أكتوبر النصر العظيم الذى أثلج صدور المصريين كل عام حيث تم الإشادة بالجهود المبذولة من قبل الشركة وفرع كهرباء قليوب لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور والارتقاء بمستوى الخدمة للمواطنين من حيث تطبيق الهوية البصرية الموحدة لمراكز الخدمة وقنوات تقديم الخدمة.

كما تم إعداد خطة تدريبية يتم تنفيذها بالفروع تشمل جودة تقديم الخدمات و مهارات خدمة العملاء واللوائح والقوانين، كذلك الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة حيث تم إنشاء شباك خاص بهم مزود بشاشة لشرح الخدمات بلغة الإشارة كذلك تمكن الموظف بسهولة التواصل مع العميل، كذلك تم التأكيد على اهمية خطة الصيانة والتحسين المستمر للشبكات وقياس الجهد لدى المواطنين باستمرار، والخطوات المبذولة من أجل تقليل الفقد والعمل على انتهاء شكاوى المواطنين.