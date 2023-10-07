اعترافات المتهمين بانتحال صفة رجال أمن لسرقة المواطنين في المرج.. التفاصيل

كتب ــ عبد الله محمود

أدلى المتهمون بانتحال صفة رجال أمن لسرقة المواطنين في المرج، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معهم، حيث كشفوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي يستهدف سائقي الدراجات النارية "التوك توك" بالإكراه تحت تهديد السلاح بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات، أنهم قاموا بحيازة أسلحة نارية لهذا الغرض، مضيفين أنهم استهدفوا أحد قائدي المركبات به لخلوه من المارة، واستوقفوه بحجة أنهم رجال شرطة، وبسؤاله عن أوراق المركبة قام السائق الضحية بإظهار أوراق ملكيته للدراجة النارية، وأثناء ذلك أشهروا في وجه ما بحوزتهم من أسلحة نارية وآخري بيضاء، لافتين إلى أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح لإجباره على ترك مركبته النارية، وما أن استولوا عليها فروا هاربين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من سائق دراجة نارية "توك توك" يفيد فيه بتعرضه للسرقة من قبل مجهولين استوقفوه بحجة أنهم رجال أمن للتأكد من سلامة أوراق المركبة، وبمجرد أن قام بإعطائهم أوراق الدراجة أشهروا فى وجهه أسلحة نارية واستولوا منه على ما بحوزتهم من مبالغ مالية من متحصلاته اليومية فى عمله، وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

وبعمل التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تمكن رجال المباحث الجنائية بالقسم من التوصل إلى هوية الجناة، وبتعقب خط سيرهم تم الوصول لهم وضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب الواقعة، وأضافوا ارتكابهم لعدد من الوقائع المماثلة لهذه الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة لشراء متطلباتهم من المواد المخدرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.