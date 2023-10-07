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استشهاد صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:05 م
استشهاد صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة شهداء غزة - أرشيفية
أ ش أ

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استشهد صحفي فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد الصحفي محمد الصالحي، خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي .

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان صحفي، جريمة الاحتلال بحق الزميل الصالحي، وحملت الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق الصحفيين ، وجددت دعوتها بتوفير الحماية للصحفيين.

وناشدت النقابة كافة الصحفيين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر،خلال تغطية الأحداث الجارية، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية.

 


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