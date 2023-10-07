اتحاد عمال السياحة العرب يدعو المجتمع الدولى لتجفيف منابع الإرهاب

كتبت آية دعبس

أصدر المجلس التنفيذى لاتحاد البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية بيانا جدد فيه مواقفه الثابتة الرافضة لكافة أحداث العنف وأشكال الإرهاب وترويع الآمنين.

جاء ذلك ردا على الهجوم الارهابى الذى تعرض له حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص فى الجمهورية السورية والذى راح ضحيته عشرات الصحايا والمصابين.

وبأشد العبارات أدان "المهيرى"، ذلك الحادث الأليم وبصادق عبارات الحزن والأسى تقدم بخالص العزاء الى دولة سوريا قيادة وشعبا وحكومة والى الحركة النقابية برئاسة جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ودعا المجلس التنفيذى لاتحاد البلديات والسياحة العرب فى بيان صادر دعوته للمجتمع الدولى لمواجهة الارهاب واجتثاث منابعه وطرق تمويله المتعددة معلنا تضامنه مع الجمهورية العربية السورية الصامدة والتى ستبقى عصية على الإرهاب والمعتدين.