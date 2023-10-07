اتحاد الجمعيات: نرفض تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى للبلاد

كتب مدحت وهبة

استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التدخل السافر فى الشأن الداخلى لمصر من البرلمان الأوروبى ومحاولة التشكيك فى الإجراءات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد الاتحاد العام في بيان أن كافة الإجراءات تتم طبقا لأحكام الدستور وتحت اشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والتي تستقبل كل يوم طلبات جمعيات ومؤسسات أهلية لمتابعة العملية الانتخابية مؤكدا حرص الدولة المصرية على إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي كامل مع رفض كل حملات التشكيك والتدخل في شؤون مصرنا الحبيبة.