اليوم السابع
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اتحاد الجمعيات: نرفض تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى للبلاد

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:25 م
اتحاد الجمعيات: نرفض تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى للبلاد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
كتب مدحت وهبة

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استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التدخل السافر فى الشأن الداخلى لمصر من البرلمان الأوروبى ومحاولة التشكيك فى الإجراءات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
 
وأكد الاتحاد العام في بيان أن كافة الإجراءات تتم طبقا لأحكام الدستور وتحت اشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والتي تستقبل كل يوم طلبات جمعيات ومؤسسات أهلية لمتابعة العملية الانتخابية مؤكدا حرص الدولة المصرية على إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي كامل مع رفض كل حملات التشكيك والتدخل في شؤون مصرنا الحبيبة.
 
 

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

البرلمان الاوروبي

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات



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