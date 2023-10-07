اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"إير فرانس" تعلق رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:08 م
"إير فرانس" تعلق رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر الخطوط الفرنسية
أ ش أ

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 أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" اليوم /السبت/ تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة والهجمات التى وقعت اليوم واستهدفت إسرائيل

وقالت "إير فرانس" - فى بيان اليوم - إنها تتابع تطورات الوضع فى إسرائيل حاليا، وتواصل اتصالاتها بالسلطات المحلية والفرنسية


وتم إلغاء الرحلات الجوية AF984، المقررة بين مطارى باريس شارل ديجول وتل أبيب اليوم، وكذلك جميع الرحلات الجوية المقررة من وإلى تل أبيب غدا /الأحد/. 
كما تم تحديث إجراءات ليتمكن المسافرون من تأجيل أو إلغاء الرحلات مجانا


وأعلنت شركة طيران "ترانسافيا" الفرنسية - كذلك - إلغاء رحلة بين باريس وتل أبيب كانت مقررة اليوم. وقال متحدث باسم الشركة إن هذه الرحلة التى كان مقررا أن تغادر مطار أورلى وتصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، تم إلغاؤها حتى لا يلجأ طاقم الطائرة من النوم هناك بسبب "الوضع الأمني". 


وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أوصت المواطنين الفرنسيين بعدم الذهاب إلى القدس والأراضى الفلسطينية، وذلك عقب الهجمات التى وقعت اليوم


وقالت الخارجية - فى بيان نشرته على موقعها الالكترونى - "بعد الهجمات التى وقعت اليوم فى إسرائيل والقدس، من المرجح أن تتدهور الأوضاع بشكل سريع". ونصحت الفرنسيين بالتحلى باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية، وأيضا تجنب التنقل والبقاء فى منازلهم


وأطلقت حماس وابلا من الصواريخ تجاه إسرائيل صباح اليوم، حيث سُمع دوى انفجارات من عدة مواقع انطلقت بعدها صافرات الإنذار فى شوارع عسقلان وتل أبيب ومناطق أخرى داخل إسرائيل.


وأسفر الهجوم المباغت عن سقوط مئات القتلى وإصابة آخرين إسرائيليين، وسط تقارير عن أسر جنود خلال العملية التى أطلق عليها "طوفان الأقصى".


وكانت حماس قد شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل، ودخل المسلحون الأراضى الإسرائيلية باستخدام الدراجات النارية والقوارب، فى حين تم إطلاق وابل من آلاف الصواريخ من قطاع غزة.


وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 200 على الأقل، وأصيب أكثر من 1000 ، بينهم العشرات إصاباتهم خطيرة.


كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة استشهاد 232 فلسطينيا فى ضربات جوية إسرائيلية على غزة


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