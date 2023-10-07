إقبال كبير على اليوم الصحى المجانى فى نادى المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد نادي المهندسين بالإسكندرية، إقبالا كبيرا على اليوم الصحي المجاني للمهندسين وأسرهم في التخصصات الطبية المختلفة بالتعاون مع مركز مرسال تحت رعاية الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة، أن اليوم الصحي من أكثر الفعاليات التي يفضلها المهندسين لذلك يتم تكرارها بصفة مستمرة بناءً على رغبة المهندسين وأسرهم وتنوع التخصصات الطبية.

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم شهد إقبالاً من المهندسين وأسرهم منذ الساعة الثانية ظهرًا وحتى نهاية اليوم بمركز الخدمات فى نادي المهندسين بسابا باشا.

وأضاف أن اليوم الصحى يشمل قياس ضغط الدم، قياس نسبة السكر في الدم، كشف رمد، عيادة جلدية و كشف عظام.

وأشار إلى أن لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم خدمات طبية متنوعة للمهندسين وأسرهم وعقد برتوكولات مختلفة لتوفير خدمات طبية مميزة للأعضاء.

يأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لأعضائها بصفة مستمرة لخدمة المهندس وأسرته.