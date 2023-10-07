إقبال على مقرات الشهر العقاري بالدقهلية لتحرير توكيلات للمرشح المحتمل حازم عمر

توافد عدد من قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهورى والمواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالدقهلية والبالغ عددها "8 مقرات" بنطاق المحافظة، على مكتب التوثيق بمنطقة المجزر الآلي بالمنصورة، ومكتب توثيق ضواحي المنصورة، بمجمع خدمات منية سندوب، مكتب توثيق طلخا، ومكتب توثيق الحصص في مجمع خدمات المواطنين بقرية الحصص بمركز شربين، ومكتب توثيق ميت غمر بشارع المعاهدة، ومكتب توثيق استثمار جمصة بمقر هيئة الاستثمار بجمصة و مكتب توثيق الستاموني ببلقاس، ومكتب توثيق الجمالية بمبنى مجلس المدينة بشارع البحر.
وقال المحاسب محمد حموده أمين تنظيم حزب الشعب الجمهورى، بالمحافظة أن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية، ومصر تسير بخطى ثابتة تجاه الديمقراطية وحرية الرأي وحرية التعبير، وهذا ماتم رصده اثناء تحرير التوكيلات لمرشح الحزب المهندس حازم عمر.
وقال أمين الإعلام بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الدقهلية محمود فوزي بأن مصر تعيش عرسا ديمقراطيا عظيما وتنافسا شريفا في ظل الجمهورية الجديدة، وجميع المواطنين لهم مطلق الحريه لعمل التوكيلات الخاصه لكل مرشح وهذا ماشهدناه علي أرض الواقع.
فيما أضافت فوقيه القصبي أمين مساعد أمين المحافظة، أن مصر تعيش فترة ديمقراطية، وان المواطنين الداعمين للمرشح المحتمل المهندس حازم عمر حضرو الي مقرات الشهر العقاري بكل سهولة ولم يتم مضايقتهم إطلاقا فضلا عن تنظيم استراحات داخل الخيم.
توافد المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالدقهلية لتحرير توكيلات
أعضاء حزب الشعب الجمهورى أمانة الدقهلية
توافد المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالدقهلية لتحرير توكيلات
أعضاء حزب الشعب الجمهورى أمانة الدقهلية
توافد المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالدقهلية لتحرير توكيلات (5)
توافد المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالدقهلية لتحرير توكيلات (6)
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