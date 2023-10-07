إقبال على مقرات الشهر العقاري بالدقهلية لتحرير توكيلات للمرشح المحتمل حازم عمر

الدقهلية شريف الديب

توافد عدد من قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهورى والمواطنين أمام مقرات الشهر العقاري بالدقهلية والبالغ عددها "8 مقرات" بنطاق المحافظة، على مكتب التوثيق بمنطقة المجزر الآلي بالمنصورة، ومكتب توثيق ضواحي المنصورة، بمجمع خدمات منية سندوب، مكتب توثيق طلخا، ومكتب توثيق الحصص في مجمع خدمات المواطنين بقرية الحصص بمركز شربين، ومكتب توثيق ميت غمر بشارع المعاهدة، ومكتب توثيق استثمار جمصة بمقر هيئة الاستثمار بجمصة و مكتب توثيق الستاموني ببلقاس، ومكتب توثيق الجمالية بمبنى مجلس المدينة بشارع البحر.