إقالة الحكومة في السنغال مع الإبقاء على رئيس الوزراء

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أصدر الرئيس السنغالي، ماكي سال، قرارا بإقالة الحكومة مع استثناء رئيس الوزراء، أمادو با، ليظل في موقعه كرئيس للحكومة الجديدة المقرر تشكيلها قريبا.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم، عن بيان للرئاسة السنغالية أن الرئيس، ماكي سال، أصدر مرسوما بإنهاء عمل وزراء الحكومة منذ يوم أمس /الجمعة/.

وأثنى رئيس البلاد، وفقا للبيان، على وزراء الحكومة المُقالة "والتزامهم وما قاموا به من جهد ملحوظ" منذ سبتمبر 2022 عندما تقرر تعيينهم في مناصبهم.

ويأتي هذا التعديل الوزراي في السنغال قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 وبعد عدة أسابيع من إعلان رئيس الحكومة، أمادو با، رسميا عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السنغالي، ماكي سال، الذي يتولى مقاليد الحكم في البلاد منذ عام 2012؛ كان قد أعلن عن عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.