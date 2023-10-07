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إعلام إسرائيلى: مقتل أكثر من 150 إسرائيليا فى عملية طوفان الأقصى

السبت، 07 أكتوبر 2023 08:18 م
إعلام إسرائيلى: مقتل أكثر من 150 إسرائيليا فى عملية طوفان الأقصى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن إعلام إسرائيلي يفيد بمقتل أكثر من 150 إسرائيليا في عملية طوفان الأقصى

كما أفادت القناة أن الصحة الإسرائيلية تقول أن هناك إصابة أكثر من 1100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

بدورها، اتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بشنّ مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة في البنية التحتية.

 

 

 


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