اليوم السابع
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السبت، 07 أكتوبر 2023 11:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:18 ص
إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي اسعاف- أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 12 مواطنا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص وقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.
 
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

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