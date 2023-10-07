"إسفكسيا" الغرق وراء مصرع شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

كشف التقرير الطبي الخاص بشاب فقد حياته غرقا في ترعة المريوطية بالبدرشين، أنن سبب وفاته هو إسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وناظر رجال المباحث جثة الشاب، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة التصريح بدفن الجثة، وتولت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

تبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

يذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه.