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إزالة أجزاء خطرة من عقارين بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية.. صور

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:56 م
إزالة أجزاء خطرة من عقارين بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية.. صور إزالة أجزاء خطرة بعقارين غرب الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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أعلن حي غرب محافظة الإسكندرية برئاسة  المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، مواصلة حملات إزالة الخطورة الداهمة، بعقارين بحارة عز بمنطقة كوم الشقافة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، إذ انهارت منهما أجزاء واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وأوضحت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أن ذلك جاء بتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حرصًا على سلامة المواطنين والمارة والاستجابة الفورية لأى شكوي تخص المواطن.

وأشارت رئيس حي غرب، أنه تم تنفيذ حملة تم فيها إزالة الخطورة داهمة بالعقاريين 11 و20 حارة عز كوم الشقافة، والصادر بشأنها قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي وجاري استكمال الحملات، موضحة أن ذلك جاء بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشئون القانونية وإشغال الطريق بالحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة أجزاء خطرة بعقارين غرب الإسكندرية
إزالة أجزاء خطرة بعقارين غرب الإسكندرية

 

إزالة أجزاء خطرة بعقارين غرب الإسكندرية
إزالة أجزاء خطرة بعقارين غرب الإسكندرية

 

 

 

 

 

 
 

أخبار الإسكندرية

العقارات الايله للسقوط

كوم الشقافة

حي غرب

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