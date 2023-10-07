أيمن عاشور: البحث العلمى أساس نمو الاقتصاد والرئيس السيسى يولى اهتماما بالشباب

رامى محيى الدين

قال الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى، خلال حفل إطلاق عام الإيسيسكو للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة: اتشرف بإطلاق عام الايسيسكو للشباب 2023 من الأرض المصرية، من عاصمتها الإدارية حيث تولى الدولة المصرية برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيسها اهتماما خاصا بالشباب، ورعاية كاملة للشباب على المستوى المحلى في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة.

وأضاف: كما تقوم برعاية الشباب على المستوى الدولى ونؤكد دعم الدولة المصرية لشباب دول العالم الاسلامى، لأن الشباب هم قاطرة التنمية لبلادنا كما قال الرئيس السيسي.

كما قدم وزير التعليم العالى تعريفا للمنظمة ومهامها وأهدافها ومقرها والدول المشاركة فيها ومجالات التخصص بالمنظمة وأكد ان هناك في الوقت الحالي 420 جامعة تتعاون مع المنظمة ومع نهاية الدورة نأمل الوصول إلى 1000 جامعة مشاركة في هذه المنظومة الفاعلة .

وأضاف: نعلم تماما ان الابتكار مع البحث العلمى هو الأساس لنمو اقتصاد العالم الاسلامى وهناك محاور أساسية منها براءات اختراع في الطاقة النظيفة وحصل على جائزة نوبل من دول الايسيسكو 20 عالما حتى سنتين وأصبح هذا العام 21 عالم حاصل على نوبل، وهنا العالم التونسى الذى حصل على جائزة نوبل في الكيمياء ليكون لتونس جائزتين من ضمن الـ21 .

كما عرض ملخصا لإنجازات مصر وانشطتها خلال ترأسها المنظمة تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي بدات من عام 2021 وتستمر حتى عام 2025.