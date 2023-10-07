"أوهمتهم بفوائد كبيرة".. اعترافات مستريحة المجوهرات فى سوهاج

كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

"أوهمتهم بفوائد كبيرة"، بهذه الكلمات اعترفت مستريحة في سوهاج بالنصب على ضحاياها، بعدما أوهمتهم بقدرتها على توظيف الأموال في مجال تجارة الذهب والصاغة، وسرعان ما تباروا عليها ووضعوا أموالهم بين يديها.

وأضافت المتهمة، أنها نجحت في جمع أكثر من 1.5 مليون جنيه من ضحاياها ثم هربت من المنطقة، حيث تبخرت أحلام الضحايا في الثراء السريع.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمة بسوهاج) لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المذكورة بالإستيلاء على مبلغ (1,550,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.