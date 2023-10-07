أوكرانيا تعلن دعمها الكامل لـ"إسرائيل" فى عملياتها ضد قطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الخارجية الأوكرانية، دعمها "الكامل" لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن إطلاق عدة صواريخ عليها من قبل قطاع غزة.

وقالت الخارجية الأوكرانية اليوم السبت في بيان: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية المستمرة ضد إسرائيل، بما في ذلك الهجمات الصاروخية ضد السكان المدنيين في القدس وتل أبيب، ونعرب عن دعمنا لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها وشعبها".

استيقظت دولة الاحتلال الإسرائيلي على وابل من صواريخ المقاومة الفلسطينية، نتيجة للقمع والقتل المستمر في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، والاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأُطلقت صباح السبت، رشقات صاروخية متتالية ومكثفة من قطاع غزة، صوب مستوطنات الغلاف، ومدن الجنوب.

وقالت مصادر محلية إن عددًا غير مسبوق من الصواريخ أُطلقت من القطاع، صوب مدن الاحتلال ومستوطنات الغلاف، سُمع على إثرها أصوات انفجارات ضخمة.