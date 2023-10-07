أنهيا حياته لسرقة "توك توك".. كاميرات المراقبة فى مواجهة قاتلى سائق سوهاج

كتب ــ أحمد حسني

أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، لمواجهة المتهمين ب قتل سائق "توك توك" لسرقته في سوهاج، كما كلفت باستعجال التحريات حول الواقعة.

المتهمان اعترفا بتنفيذ الجريمة بعد استقلال التوك توك مع المجني عليه، وتهديده بالسلاح الأبيض لترك التوك توك الخاص به، وفور رفضه قاما بطعنه وسرقة التوك توك والهروب من مكان الحادث.

المتهمان أيضا كشفا عن تفاصيل القبض عليهما، بعد أن تتبعتهما قوات الأمن بعد تفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات، ليتم القبض عليهما بعد ساعات قليلة من ارتكاب الحادث.

أجهزة وزارة الداخلية كانت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك " ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى بالجسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائقين – مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما الأداة المستخدمة (سكين)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.