أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها، لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل، مجهولة الهوية، أمام مصنع للمواد الغذائية بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين أنها بالعقد الرابع من العمر، وترتدي ملابسها بالكامل ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزتها علي أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيتها، ولم يتعرف عليها أحد من أهل المنطقة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الوفاة، ونشر صورة المتوفاة للتوصل إلى أهليتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة ربة منزل مجهولة الهوية أمام أحد مصانع المواد الغذائية بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مجهولة الهوية، أمام مصنع للمواد الغذائية بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز، حيث تبين أنها بالعقد الرابع من العمر، ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزتها علي أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيتها، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، ورجحت التحريات أن المتوفاة من مدمني المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.