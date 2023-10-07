أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ13جنيها.
-البطاطس بـ18.5 جنيه.
-البصل الأبيض بـ26 جنيها.
-البصل الأحمر بـ26.
-الكوسة بـ17 جنيها.
-الجزر بـ34 جنيها.
-الخيار بـ17 جنيها.
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ13.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ18 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ25 جنيها.
-الليمون بـ28.5 جنيه.
-جوافه بـ18جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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