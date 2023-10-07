أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة و السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ13جنيها.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ18.5 جنيه.

‏-البصل الأبيض بـ26 جنيها.

-‏‎البصل الأحمر بـ26.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ34 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ17 جنيها.

-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ28.5 جنيه.

-جوافه بـ18جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

-الموز البلدى بـ15 جنيها.