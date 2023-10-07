أخبار الاقتصاد اليوم.. الضرائب: لدينا 786 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أتاحت للمصلحة كم هائل من المعلومات والبيانات التي تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمي، لافتا أن لدينا حتى الآن 786 مليون فاتورة إلكترونية،

رئيس مصلحة الضرائب: لدينا 786 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أتاحت للمصلحة كم هائل من المعلومات والبيانات التي تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمي، لافتا أن لدينا حتى الآن 786 مليون فاتورة إلكترونية، وخلال الشهر الواحد نتخطى 39 مليون فاتورة، وكل هذه المعلومات المتاحة ومن خلال مجموعة من المعايير تستطيع المصلحة اكتشاف الفواتير الوهمية، والشركات الوهمية بكل سهولة، موجها رسالة إلى الممولين بعدم التعامل على الإطلاق بالفواتير الوهمية لأن الممول سيكون هو الخاسر في النهاية ، وسيعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون، والتحويل للنيابة وفي حالة اكتشاف التعامل بالفواتير الوهمية سيتم إحالة ليس فقط الممول ولكن ايضا سيتم إحالة المحاسب أو المحامي مع الممول .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية في مصر وتحديات جذب الاستثمار" بحضور الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية، وأدار الندوة خالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي .

وزير الاتصالات: 500 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة في 2022

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استثمارات الشركات الناشئة بلغت 680 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2021، لكنها تراجعت نتيجة للأزمة الاقتصادية والظروف الجيوسياسية تراجع لتسجل 445 مليار دولار في عام 2022،

وزير الصناعة: 3.2 مليار دولار استثمارات هندية فى مصر

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تسند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من قيادات ومُمثلي دوائر الأعمال الهندية.

و أشار إلى دعم الحكومة الكامل و التزامها بخلق بيئة مواتية للمستثمرين والتي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة لكل الأطراف، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعًا في مجالات الصناعات الغذائية الكيماويات والسياحة.

التخطيط تفوز بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية

فازت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجائزة الفضية للتميز في الممارسة 2023 في فئة تنمية المواهب من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية European Foundation for Management Development (EFMD)، عن البرنامج التدريبي القيادة للتميزالحكومى، الذي نفذته الوزارة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكينجز كوليدج بلندن، وذلك خلال فعاليات مؤتمر التطوير التنفيذية بجامعة سانت جالن بسويسرا والتي تعد واحدة من أشهر جامعات سويسرا في الاقتصاد.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية بناء قدرات قيادات الجهاز الحكومي، مشيرة إلى أن التدريب وبناء القدرات يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشري. وأوضحت أن جهود الوزارة فى مجال التدريب وبناء القدرات جاءت فى إطار توجه أعم وأشمل للدولة المصرية بالتوسع فى الاستثمار فى البشر، وتحقيق هدف بناء الانسان المصري، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

جهاز الإحصاء: 39.6% معدل التشغيل لعام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.