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أبو الغيط يدعو لوقف العمليات العسكرية فى غزة بشكل فورى

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:45 م
أبو الغيط يدعو لوقف العمليات العسكرية فى غزة بشكل فورى أبو الغيط
بيشوى رمزى

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دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وقف العمليات العسكرية فى غزة بشكل فوري، مذكرا بما سبق أن حذر منه مراراً من أن استمرار إسرائيل فى تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.

 

وقال المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين تبتعد بالمنطقة عن أية فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار او السلام فى المستقبل القريب

 

وأضاف أن الأمين العام لديه اقتناع كامل بمسئولية المجتمع الدولى عن الوضع الحالى فى ظل غياب أى رد فعل حقيقى على سياسات اليمين الإسرائيلى المستفزة ضد المقدسات الاسلامية والمضادة لحل الدولتين والتى تحاول اجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.

 


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