أبناء الجالية المصرية بالسعودية: جايين ندعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية قادمة..فيديو

كتب محمود راغب

بدأ أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، التوافد بأعداد كبيرة على القنصلية المصرية فى الرياض، لعمل تأييدات لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية.





ورفع أبناء الجالية صور الرئيس السيسى مؤكدين دعمهم الكامل له فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، قائلين: احنا العاملين فى المملكة العربية جايين ندعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية قادمة.

وقال منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" شريف النسيري، إن المصريين فى المملكة عندما شعروا بالخطر الذى يلاحق مصر من جماعات الإخوان والمنظمات الإرهابية فى الخارج التى تدعمهم وبعد تصريح الاتحاد الأوروبى، انتفض المصريين بالسعودية بالتوجه على القنصلية المصرية فى الرياض لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية.