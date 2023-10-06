10 علماء من جامعة حلوان يتصدرون قائمة أفضل 2% بقائمة ستانفورد 2023

كتب ـ محمد صبحى

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره بكل ما تشهده الجامعة من تقدم في البحث العلمي، مقدما التهنئة للعلماء العشرة الذين تصدروا التصنيفات العالمية، مؤكدًا أن هذا الترتيب يعكس جهودهم الجادة في دعم البحث العلمي وتوفير كل الإمكانيات الضرورية، مشيدا بدورهم في تعزيز البحث العلمي، وإثراء العملية التعليمية ورفع مكانة جامعة حلوان على المستويات الإقليمية والدولية.

ووفقًا للبيان الصادر عن جامعة حلوان، يفيد أن جامعة ستانفورد الأمريكية اختارت 10 علماء من جامعة حلوان ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023. وقد تم اختيار هؤلاء العلماء استنادًا إلى معدلات الاستشهادات المرجعية، وهم الدكتور جلال حمزة الجميعى، الدكتور محمد عبد المنعم دخيل، الدكتور أحمد عصمت عبد المنعم، الدكتور محمد عبد العزيز، الدكتور أشرف درويش، الدكتور أحمد برهوم، الدكتورة حنان بسيوني، وهم علماء بكلية العلوم، وايضا الدكتور أشرف ميمى، بكلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور مصطفى عيسى، الدكتورة فاطمة عبد اللطيف، بكلية الهندسة.

ويعتبر ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة، وتم الاختيار وفقا لجودة المخرجات البحثية، التى تعتمد على قاعدة البيانات سكوبس لدار النشر العالمية السفير وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا.

وبدوره أكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ظهور العلماء من الجامعة في التقرير الدولي يعكس الجهود الجادة التي تبذلها جامعة حلوان في تعزيز البحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا.