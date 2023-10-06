“مشط الولادة” طريقة لتخفيف الألم عن طريق الضغط عليه

كتبت فاطمة ياسر

كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية، عن طريقة حديثة يتبعها الأطباء في أقسام النساء والتوليد لتقليل ألم الولادة ، حيث يُطلب من النساء اللاتي يلدن أن يضغطن على مشط القدم لتخفيف آلام المخاض أي ألم الولادة، وتم اقتراح هذه التقنية كوسيلة لتخفيف الآلام من قبل قسم الولادة التابع لـ Surrey and Sussex NHS Healthcare Trust.





فطريقة "مشط الولادة" يمكن أن تساعد النساء على التعامل مع الانقباضات عند الولادة، حيث ان سنن المشط عند الضغط عليها في اليد تعمل علي صرف الانتباه عن الألم ويحفز إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة، أي أن الضغط "يشتت عقلك" ويساعد "الجسم على إطلاق الإندورفين".

وكتب الباحثون أن ذلك يعتمد على "نظرية التحكم في بوابة الألم"، التي تدعي أن المخ لا يمكنه التركيز إلا على عدد معين من الأحاسيس في المرة الواحدة، فالنهايات العصبية في يديك قريبة من سطح الجلد، وبالتالي فإن إشارات الضغط التي ترسلها إلى الدماغ يمكن أن تتغلب على إشارات الألم التي يتم إرسالها إلى دماغك من الانقباضات أو الارتفاعات.

وأوضح التقرير، أن هناك عدة طرق للتحكم في آلام الولادة، حيث تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن تعلم كيفية الاسترخاء والهدوء والتنفس بعمق يمكن أن يساعد، بالإضافة إلى تناول الباراسيتامول لتخفيف الألم في المراحل المبكرة من المخاض.



وهناك طرق أخرى تساعد علي تخفيف الألم خلال الولادة، ومنها: -وضع قناع من خليط غاز الأكسجين وأكسيد النيتروز فهذه الطريقة لا تزيل كل الألم ولكنه يمكن أن يساعد في تقليله.

-حقن تؤخذ في الفخذ أو الأرداف تساعد علي تخفيف الألم والاسترخاء.

-مخدر موضعي يقوم بتخدير الأعصاب التي تنقل نبضات الألم من قناة الولادة إلى الدماغ.