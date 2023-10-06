"وطن واحد".. محمد رمضان يحيى حفلا فى استاد أسوان اليوم بمناسبة نصر أكتوبر

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تشهد مدينة أسوان اليوم، الجمعة، احتفالية فنية كبرى على استاد أسوان الرياضى، بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر، يحيها الفنان محمد رمضان، وفرقة بلاك تيما وعيسى وأسود.

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من المواطنين الذين يملؤون مدرجات استاد أسوان الرياضى الذى يقام عليه الحفل الفنى، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، والذى يأتى بعنوان "وطن واحد" وتحت شعار "قوتنا فى وحدتنا".

واحتفلت مدينة أسوان، مساء يوم الاثنين الماضى بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بخروج الآلاف فى ميدان المحطة بمدينة أسوان، معلنين خلال الحفل دعمهم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.