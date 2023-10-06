وقال شكري إن ملحمة أكتوبر تجسد الإعجاز الذي تمثل في القدرة على استشراف المستقبل والاستناد إلى شرعية الحرب من أجل السلام، وستظل نموذجاً يحتذى به في كيفية تسخير الأدوات العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية من أجل هدف قومى بدا للعالم وكأنه مستحيل.

وأضاف: "أنى على ثقة أن استلهام روح أكتوبر النضالية من خلال إحياء ذكراها هو بمثابة ضخ طاقة جديدة للعمل الوطني لاستكمال مسيرة التنمية، والعبور بأجيالنا الجديدة نحو مستقبل أفضل، كل نصر ومصرنا الغالية بخير".