واشنطن تطرد اثنين من دبلوماسيى السفارة الروسية

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أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة طردت اثنين من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية في واشنطن ردا على إجراء مماثل قامت به موسكو مؤخرا.

وقال المتحدث - في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - "بعد قيام الاتحاد الروسي بطرد اثنين من الدبلوماسيين التابعين للسفارة الأمريكية في موسكو ردت وزارة الخارجية بالإعلان عن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصين غير مرغوب فيهما".



وأضاف المتحدث "لن تتسامح وزارة الخارجية الأمريكية مع نمط الحكومة الروسية في مضايقة دبلوماسيين".



وشدد أن خطوات الخارجية الأمريكية تبعث برسالة واضحة مفادها أن الإجراءات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو ستكون لها عواقب.



وكانت روسيا أعلنت في 14 من الشهر الماضي أن اثنين من طاقم السفارة الأمريكية "غير مرغوب فيهما" واتهمتهما بأنهما كانا عميلي "اتصال" لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام، تتهمه موسكو بنقل معلومات حول النزاع في أوكرانيا الى الولايات المتحدة.