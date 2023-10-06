اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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واشنطن: استمرار أكبر إضراب فى القطاع الصحى على الإطلاق للمطالبة بتحسين الأجور

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 05:21 م
واشنطن: استمرار أكبر إضراب فى القطاع الصحى على الإطلاق للمطالبة بتحسين الأجور إضراب موظفى القطاع الصحى
أ ش أ

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 دخل إضراب موظفى القطاع الصحى فى عدد من الولايات الأمريكية يومه الثانى على التوالى فى إطار الاحتجاجات العارمة المطالبة برفع الأجور وزيادة عدد الموظفين داخل المستشفيات عقب فقد الكثير منهم بسبب أزمة كورونا

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم/الجمعة/، أن الإضراب يشمل نحو 75 ألف موظف فى شركة التأمين الصحى الأمريكية "كايزر بيرماننت" للمطالبة بتحسين رواتبهم المالية التى يقولون إنها "تراجعت بسبب حالة التضخم فى البلاد".


يشار إلى أن شركة "كايزر بيرماننت"، هى إحدى أكبر شركات التأمين ومشغلى أنظمة الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة.

 

 


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