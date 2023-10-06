نقابة النقل العام للبرلمان الأوروبى: موتوا بغيظكم.. مصر لا تنظر للصغائر

كتبت آية دعبس

أدان محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى ل نقابات عمال الجيزة رئيس نقابة النقل العام بيان البرلمان الأوروبي الصادر بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء.

وقال إن بيان البرلمان الأوروبى ادعاءاته بلا أسانيد وتعتمد فقط على كلام مرسل صادر من منظمات حقوقية بعينها تنتمى لفصيل "الجماعة " والتى تحمل الضغينة للدولة المصرية منذ إن خلعها الشعب فى ثورة 30 يونيو.

أكد " كامل" ان مصر دولة عظمى تسير قدما نحو مستقبل مشرق وتشهد نهضة تنموية فى كل الاتجاهات وهو ما يؤرق الاخرين رافضا كل محاولات النيل من حالة الاستقرار الذى تعيشه البلاد.

اضاف أن جموع الشعب المصري العظيم وفى القلب منه العمال يستنكرون أية املاءات أو محاولات متتالية للتدخل في شئونهم ويجددون الثقة في قضاء مصر الشامخ وكافة المؤسسات الوطنية في الرد بقوه علي من تسول له نفسه او من يحاول أن يفرض إرادته أو تدخلاته على مصر.