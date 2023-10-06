اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:31 م
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نقابة الأطباء تعلن عن 27 مقرا للتصويت بالتجديد النصفى فى المحافظات

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:42 م
نقابة الأطباء تعلن عن 27 مقرا للتصويت بالتجديد النصفى فى المحافظات نقابة الاطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة والمقررة في يوم الجمعة 13 أكتوبر الجارى، وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.
 
ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمراً صحفيا، الأحد المقبل 8 أكتوبر 2023، بدار الحكمة ؛ بحضور أعضاء لجنة الانتخابات، وذلك للإعلان عن الاستعدادات الخاصة التي قامت بها النقابة لانتخابات التجديد النصفي لنقابات أطباء مصر.
 
وتستعد اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، لعمليات التصويت على مستوى الجمهورية، يوم الجمعة 13 أكتوبر الجارى، حيث تجرى عمليات التصويت على مقعد النقيب العام للأطباء، وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات  والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت من العاشرة وحتى الخامسة مساء.
 
ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازى، على كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوى، محمد منير، كما بلغت أعداد المرشحين على كافة المقاعد 324 مرشحاً، من بينهم 77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة، وذلك بعد تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية و63 عن مقاعد النقابة العامة.
 
 
 
 

نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

المرشحين على مقعد نقيب الاطباء



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