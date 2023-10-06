نشرة الحوادث.. ضبط 248 قضية مخدرات والقبض على مستريحة الذهب

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط 248 قضية مخدرات، والقبض علي مستريحة الذهب بسوهاج.

حملات مكيره

كثفت أجهزة الأمن بالداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (248) قضية مخدرات، (135) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (82735) حكما قضائيا.

مستريحة الذهب

نجحت أجهزة الأمن في القبض علي سيدة بتهمة النصب علي المواطنين بسوهاج بعد ان اتفقت معهم علي استثمار أموالهم في الذهب مقابل أرباح تم الاتفاق عليها ولكنها بم تلتزم بهذا الاتفاق.

جهود المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64261) مخالفة مرورية متنوعة.

سرقة فيلا التجمع

نجحت أجهزة الأمن في كشف تفاصيل سرقة خزينة من داخل فيلا وتبين أن حارسها هو من قام بالواقعة، وتم ضبط المتهم والذي اعترف بتفاصيل الواقعة.

الاتجار في العملة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص وشقيقه بتهمة الاتجار في العملة بالمحلة وبحوزتهما عملات أجنبية.

فيلا كرداسة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتسلل لداخل فيلا بكرداسة وسرقتها بعد التسلل لداخلها والتعدي علي مالكها وزوجته وسرقة عملات محلية وأجنبية ومشغولات ذهبية.

سرقة تيار

تمكنت أجهزة الأمن في ضبط (12541) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

مخالفة، خلال 24 ساعة.

نصاب الجيزة

نجحت أحهزة الأمن في القبض علي عاطل بتهمة النصب علي المواطنين بحجة تسفيرهم للخارج وتقديم عقود مزورة لهم والاستيلاء علي أموالهم.

غلق محلات

حررت أجهزة الأمن 231 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق