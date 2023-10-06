اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 08:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

نشرة الحوادث.. ضبط 248 قضية مخدرات والقبض على مستريحة الذهب

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:58 م
نشرة الحوادث.. ضبط 248 قضية مخدرات والقبض على مستريحة الذهب حملات امنية، ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط 248 قضية مخدرات، والقبض علي مستريحة الذهب بسوهاج.
 
حملات مكيره
كثفت أجهزة الأمن بالداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (248) قضية مخدرات، (135) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (82735) حكما قضائيا.
 
مستريحة الذهب 
نجحت أجهزة الأمن في القبض علي سيدة بتهمة النصب علي المواطنين بسوهاج بعد ان اتفقت معهم علي استثمار أموالهم في الذهب مقابل أرباح تم الاتفاق عليها ولكنها بم تلتزم بهذا الاتفاق. 
 
جهود المرور 
 
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط،  حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64261) مخالفة مرورية متنوعة.
 
سرقة فيلا التجمع
نجحت أجهزة الأمن في كشف تفاصيل سرقة خزينة من داخل فيلا وتبين أن حارسها هو من قام بالواقعة، وتم ضبط المتهم والذي اعترف بتفاصيل الواقعة.
 
 
الاتجار في العملة
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص وشقيقه بتهمة الاتجار في العملة بالمحلة وبحوزتهما عملات أجنبية.
 
 
فيلا كرداسة
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتسلل لداخل فيلا بكرداسة وسرقتها بعد التسلل لداخلها والتعدي علي مالكها وزوجته وسرقة عملات محلية وأجنبية ومشغولات ذهبية.
 
سرقة تيار 
 
تمكنت أجهزة الأمن في ضبط (12541) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
مخالفة، خلال 24 ساعة.
 
نصاب الجيزة
 
نجحت أحهزة الأمن في القبض علي عاطل بتهمة النصب علي المواطنين بحجة تسفيرهم للخارج وتقديم عقود مزورة لهم والاستيلاء علي أموالهم.
 
 
غلق محلات
حررت أجهزة الأمن 231 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
 
 

غلق المحلات

نشرة الحوادث

اخبار الحوادث

حملات امنيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة