وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه تم نقل المصابين وهم 12 رجلا و28 سيدة إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن الحريق أسفر عن حرق المحال التجارية والسيارات المتواجدة بالقرب من المبنى.

وأضافت القناة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات نشوب الحريق.