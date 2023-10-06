مصرع مسن وإصابة 3 آخرين فى حادثين منفصلين بكفر الشيخ

لقى مسن مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرون فى حادثين منفصلين، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من المستشفى بوصول 4 مصابين فى حادثين، توفى أحدهم، وتبين من سجلات المستشفى، أن الحادث الأول، أسفر عن وفاة رجب العيسوي على، 70 سنة، من قرية الورق بسيدى سالم، بسبب وقوع جدار منزل عليه، وجرى نقل جثمانه لمستشفى سيدي سالم المرزي، ومنها لمستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة.

وأصيب كل من "فؤاد .ا.ب"، 23 سنة من قطور، و "عادل.ا.ب"، 53 سنة من متبول، و"انشراح .أ.خ" ، 37 سنة، من كفر المرابعين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.