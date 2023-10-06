اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا بمياه بحر الصحافة بالشرقية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 02:51 م
مصرع طفل غرقا بمياه بحر الصحافة بالشرقية جثة
الشرقية فتحية الديب

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لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، غرقا بمياه بحر الصحافة نطاق مركز مشتول السوق نطاق بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مشتول المركزى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى مشتول السوق المركزى بوصول "يوسف م ع"  16 سنة  مقيم  كفر ابراش جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطفل غرقا بمياه بحر الصحافة ، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مشتول، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن  عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



 

 


الشرقية

مصرع طفل غرقا

بحر الصحافة

مستشفى مشتول السوق



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