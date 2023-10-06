مصرع شاب تعرض للغرق فى ترعة المريوطية بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شاب للغرق في ترعة المريوطية بالبدرشين، وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنه فقد حياته لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

يذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه.